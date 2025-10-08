Vergnet signe un accord de distribution avec Sunman Energy et Innotec

(AOF) - Le groupe Vergnet spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, solaire, solutions hybrides) a conclu un contrat de distribution tripartite avec Sunman Energy et Innotec. Ces deux groupes ont confié à Vergnet l'exclusivité de la distribution en France des panneaux photovoltaïques souples développés et fabriqués par Sunman Energy. Aucun détail financier n'a été divulgué sur ce contrat. Vergnet assurera la mise en place d'un réseau de formation et d'accompagnement sur ce produit, dédié aux installateurs et partenaires.

Il aura aussi pour mission de garantir une qualité de service et une disponibilité continue de ces produits, conformément aux standards internationaux.

Innotec, société spécialisée dans le développement de produits innovants (mastics, adhésifs, lubrifiants, dégraissants, revêtements, etc.) accompagnera ce déploiement afin d'assurer l'implantation et la promotion de ces panneaux souples sur le marché français, en s'appuyant sur son expertise et son réseau.

AOF - EN SAVOIR PLUS