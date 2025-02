Vergnet: reprise des discussions pour un projet au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Vergnet annonce avoir reçu ce jour sur son site d'Ormes (45), le gouverneur de l'état de Katsina, au Nigéria, accompagné d'une délégation technique complète.



Pour rappel, Vergnet est impliqué dans le projet éolien de Katsina, terminé dans sa construction il y a quelques années dans le Nord du Nigéria, avec 37 éoliennes GEV MP-C de 275 kW chacune, pour une puissance totale installée de 10,1 MW.



Toutefois, des évènements sécuritaires sur le site n'avaient pas permis au groupe Vergnet d'effectuer une mise en service complète de la centrale, ni d'en réaliser la maintenance.



A l'issue de cette visite, les parties ont convenu que Vergnet SA initierait, à partir du premier semestre 2025, une première mission d'audit, qui pourrait se dérouler sur plusieurs mois, afin d'évaluer les interventions de maintenance à venir nécessaires à cette centrale.



Les discussions de ce jour ont également porté sur de nouveaux développements potentiels solaires et/ou hybrides solaires sur le même site de Katsina.





