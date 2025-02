VERGNET : Reprise des discussions autour des projets éoliens et solaires avec l'état de Katsina (Nigéria)

Communiqué de presse

Reprise des discussions autour des projets é oliens et solaires avec l 'é tat de Katsina (Nig é ria)

Ormes, le 25 f é vrier 2025 – 18h00

Vergnet SA , expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), est heureux d'avoir accueilli ce jour sur son site d'Ormes (45), Son Excellence Dr Dikko Umar Radda, Gouverneur de l'état de Katsina au Nigéria, accompagné d'une délégation technique complète.

Après plusieurs années d'échanges, ceux-ci se sont intensifiés fin d'année dernière, avec une première rencontre du Gouverneur de Katsina à Paris fin novembre 2024, en marge de la visite d'État du Président nigérian Bola Tinubu en France et du resserrement des liens économiques entre les deux pays.

Pour rappel, le projet éolien de Katsina, terminé dans sa construction il y a quelques années dans le Nord du Nigéria, consiste en 37 GEV MP-C de 275 kW chacune, pour une puissance totale installée de 10,1 MW. Des évènements sécuritaires sur le site n'avaient pas permis au groupe Vergnet d'effectuer une mise en service complète de la centrale, ni d'en réaliser la maintenance.

A l'issue de cette visite, les parties ont convenu que Vergnet SA initierait, à partir du premier semestre 2025, une première mission d'audit, qui pourrait se dérouler sur plusieurs mois, afin d'évaluer les interventions de maintenance à venir nécessaires à cette centrale.

Les discussions de ce jour ont également porté sur de nouveaux développements potentiels solaires et/ou hybrides solaires sur le même site de Katsina.

Pour Jérôme Gacoin, PDG du Groupe Vergnet SA : « Nos équipes ont été fières d'accueillir sur notre site d'Ormes, Son Excellence Dr Dikko Umar Ra et la délégation qui l'accompagnait , pour dessiner ensemble les contours d'une nouvelle intervention, qui doit par-delà cette centrale, permettre au Groupe de renforcer sa présence auprès de ses clients »

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr