Vergnet reporte son regroupement d'actions
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 18:37

Vergnet annonce l'annulation du regroupement de ses actions initialement prévu le 2 octobre 2025.
La société explique que cette opération, destinée à réduire le nombre de titres en circulation afin de limiter la volatilité et faciliter la gestion, est reportée pour des raisons administratives.
Aucune nouvelle date n'a été communiquée.

Valeurs associées

VERGNET
0,0003 EUR Euronext Paris +50,00%
