Vergnet : renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001

(AOF) - Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, annonce le renouvellement de ses certifications ISO 9001 et 14001. A la suite de l'audit mené en septembre 2024 sur les sites d'Ormes et de Servian, Vergnet S.A. a obtenu sans réserve le renouvellement, pour 3 ans, de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001, version 2015. L'auditeur a souligné tout particulièrement l'engagement de la direction, la gestion des compétences, ainsi qu'un système qualité bien intégré et robuste.

Vergnet est certifié suivant la norme ISO 9001 depuis 2002, et selon l'ISO 14001 depuis 2018.

La norme ISO 9001 concerne le système de management de la qualité, et l'ISO 14001 le système de management environnemental.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.