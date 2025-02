Vergnet : renégociation de son emprunt obligataire avec Hexagon Capital Fund

(AOF) - Après l'arrêt du contrat de financement conclu avec Atlas Capital Market, Vergnet annonce la renégociation de son emprunt obligataire de 1,5 million d'euros conclu avec Hexagon Capital Fund. Les termes sont les suivants : valeur nominale de l'emprunt obligataire réduite de 1,5 million à 600 000 euros ; période de franchise allant jusqu'au 1er juillet 2025 ; et durée d'amortissement de 49 mois à partir du 1er juillet 2025 à 8%.

"Alors que le groupe a pu constater que la position Atlas Capital Markets était désormais inférieure à 1,5 million d'obligations convertibles, conformément aux engagements pris par le fonds, la renégociation de ce contrat de financement avec Hexagon Capital Fund marque une nouvelle étape dans notre stratégie de restructuration financière", expliquent Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet S.A. et Rodolphe Cadio, directeur général délégué du groupe.

Vergnet "étudie actuellement plusieurs solutions de financement les moins dilutives possibles pour accompagner ses clients et faire face à la montée en puissance commerciale".

Le groupe poursuit "ses activités en maintenant le cap sur son plan de relance et d'optimisation opérationnelle, avec une priorité donnée à la rentabilité et à la pérennité de ses projets éoliens et solaires".

