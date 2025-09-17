Vergnet : regroupement des actions de la société

(AOF) - Vergnet annonce sa décision de procéder à un regroupement des actions de la société. L'objectif de ce regroupement est de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion. Cette opération n'aura pas d'impact sur la valeur globale des titres de Vergnet détenus par les actionnaires, exception faite des rompus. Les opérations de regroupement débuteront le 2 octobre pour s'achever le 31 octobre inclus.
