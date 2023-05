VERGNET : Premier contrat d'installation photovoltaïque en France

VERGNET signe son premier contrat d'installation photovoltaïque

en France métropolitaine.

Ormes, le 10 mai 2023

VERGNET poursuit son plan de marche tel que prévu dans le Plan 3R mis en œuvre en septembre dernier.

La phase de « Redynamisation » étant quant à elle déjà bien avancée (nouvelle organisation, recrutements, redémarrage de plusieurs chantiers …), le groupe s'attaque désormais aux volets « Renouveau » et « Reconquête » de son plan stratégique avec, entre autres, une stratégie de développement de ses activités en Europe où la société s'est fixée des objectifs de croissance ambitieux. En effet, VERGNET y est à ce jour peu présent (une filiale au Royaume Uni et quelques projets en Italie) et il s'agit désormais d'attaquer le marché européen BtoB du photovoltaïque, à commencer par la France.

La Loi sur l'Accélération de la production d'énergies renouvelables adoptée récemment et les objectifs des pouvoirs publics laissent entrevoir des perspectives très favorables : multiplication par 10 de la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts (GW) en 2050, mobilisation en priorité des terrains déjà artificialisés pour installer des panneaux photovoltaïques, facilitation d'installation de panneaux photovoltaïques aux abords des autoroutes et grands axes, obligation de l'équipement progressif des parkings extérieurs de plus de 1.500 m 2 avec des ombrières photovoltaïques et développement de "l'agrivoltaïsme", combinant exploitation agricole et production d'électricité.

Dans ce contexte très porteur, VERGNET est heureux d'annoncer la signature d'un premier contrat et la réalisation de son premier chantier d'installation photovoltaïque début mai.

Cette installation est implantée dans une commune de l'Indre sur le bâtiment industriel d'une entreprise de transports qui souhaite produire de l'électricité en autoconsommation afin de réduire ses coûts en énergie et limiter son empreinte carbone en produisant de l'électricité verte.

VERGNET travaille également activement avec les collectivités locales, acteurs essentiels de la transition énergétique reconnus par la Loi publiée le 10 mars dernier, et dans ce cadre, a décidé de créer un centre de formation, « VERGNET Académie », afin de pallier au manque d'installateurs compte tenu de la dynamique du marché photovoltaïque. C'est également un moyen de se différencier de ses concurrents en apportant une réelle valeur ajoutée . En partenariat avec le CFA de la Métropole et le CFA-BTP Centre-Val de Loire, l'ouverture du centre est prévue pour le dernier trimestre de cette année.

Pour Cyril Ledran, DG de VERGNET SA, « Notre stratégie vise à consolider nos positions et conquérir de nouveaux marchés. Nous sommes une entreprise française et européenne, il nous semble donc indispensable d'être présent sur notre continent et en métropole afin de diversifier nos sources de revenus et de réduire l'exposition du groupe au risque de certains marchés étrangers. Quelques mois seulement après avoir lancé notre activité photovoltaïque sur le territoire national, nous sommes fiers de ce premier contrat. Ce projet prouve notre dynamisme, le bon positionnement de notre offre et démontre que nous faisons ce que nous promettons. »



Et comme le précise le Directeur Commercial du Groupe, « Pionnier dans les énergies renouvelables dès 1989, le groupe est parfaitement légitime pour concevoir et réaliser des installations performantes et nos équipes commerciales, techniques et logistiques sont prêtes à développer rapidement le chiffre d'affaires en France et en Europe. Ce premier projet est de bon augure pour la suite et nous conforte dans notre démarche. Nous travaillons actuellement sur d'autres chantiers similaires. »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWhyZclnapydlZqdZ8hpbGmZmG6SmmGcapXKmJOdaZeccGtixWtlZ5yZZnBqnmVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79903-cp-clean-1er-chantier-pv-en-france.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com