VERGNET : Précision du calendrier de regroupement des actions de la Société
information fournie par Actusnews 08/12/2025 à 18:00

Communiqué de presse

Précision du calendrier

de regroupement des actions de la société

Ormes, le 8 décembre 2025 à 18h00,

Par communiqué de presse du 3 novembre 2025, VERGNET S.A. (ci-après « Vergnet » ou la « Société ») a annoncé, sa décision de procéder à un regroupement des actions de la Société.

Pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société, les opérations de regroupement n'ont pu débuter aux dates prévues, et débuteront désormais le 12 décembre 2025, pour s'achever le 16 janvier 2026 inclus.

Les modalités du regroupement indiquées dans ce précédent communiqué restent valables, hormis le nouveau calendrier indiqué ci-après.

Calendrier des opérations :

Période d'échange des actions
Début des opérations d'échange 12 décembre 2025
Fin des opérations d'échange 12 janvier 2026
Opérations de regroupement
Début des opérations de regroupement 12 décembre 2025
Fin des opérations de regroupement 12 janvier 2026
Gestion des rompus
Début de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 20 janvier 2026
Fin de la période de cession et d'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 20 février 2026
Règlement-livraison des actions nouvelles
Date de règlement-livraison des actions nouvelles 16 janvier 2026

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet
Jérôme Gacoin
Président Directeur Général
investisseurs@vergnet.com 		Aelium
Solène Kennis
vergnet@aelium.fr

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95468-251208-cp-vergnet-maj-regroupement-vd.pdf

