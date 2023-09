Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergnet: partenariat stratégique avec l'allemand Wendit information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la production d'énergies renouvelables Vergnet a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique avec l'allemand Wendit Group.



Aux termes de l'accord, les deux entreprises expliquent vouloir conjuguer leurs expertises industrielles afin d'assurer la promotion du développement équitable en Afrique.



Ce partenariat va notamment permettre à Vergnet de s'appuyer sur les équipes opérationnelles de Wendit, lequel pourra de son côté enrichir son offre avec l'objectif de répondre conjointement à des sollicitations plus importantes.



Après avoir bondi de 32% en début de matinée suite à cette annonce, le titre Vergnet affichait un cours à l'équilibre lundi à la Bourse de Paris à l'approche de l'heure du déjeuner.





