VERGNET : Mise en service ferme éolienne à la Barbade

Vergnet assure la mise en service d'une ferme éolienne

à la Barbade

Ormes, le 13 décembre 2022

La restructuration mise en œuvre avec le Plan 3R porte ses fruits sur toutes les zones où Vergnet développe ses activités.

Ainsi, à la Barbade une ferme éolienne de 4 MP-C de 275kW chacune a été mise en service au mois de novembre sur le lieu-dit Ashford Plantation.

Malgré un contexte mondial post-COVID très compliqué (pénurie de certains composants, hausse des prix logistiques, rallonge dans les délais d'approvisionnement) et des décalages liés à des contingences locales, l'organisation mise en place par la nouvelle Direction des opérations et l'implication des équipes Vergnet sur le terrain ont permis de rattraper une grande partie du retard et respecter ainsi le planning proche de celui initialement prévu.

Réalisée pour le compte de la compagnie privée Pavana Energy Ltd, cette ferme éolienne a pour objet la vente d'électricité au réseau local . Elle démontre également la volonté des autorités locales de promouvoir l'énergie verte dans l'ile.

Avec la finalisation de ce projet d'un montant de 2 Millions d'€, Vergnet répond aux attentes du Gouvernement de l'île en matière de coopération avec les pays fournisseurs de solutions en énergie renouvelable et affirme encore un peu plus sa mission de créateur vertueux d'indépendance énergétique au service du développement économique et à la nécessaire transition énergétique des territoires.

Motif de satisfaction supplémentaire pour Vergnet, Pavana Energy Ltd est particulièrement ravi de cette première collaboration et du travail réalisé.

D'autres projets sont en cours de discussion et devraient se concrétiser prochainement.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Grâce à l'ensemble de ses solutions, Vergnet permet à ses clients de s'adapter au changement climatique et de faire preuve de résilience.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ypluk8VnZGaVmJqaZJ6WbWeYaWZjyJGYZ2bGk2pvmMqcb5uUxZtim5SZZnBom2hp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77633-cp-13-12-2022-ashford.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com