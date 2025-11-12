 Aller au contenu principal
Vergnet met un terme à son contrat avec la société Mazal International B.V.
information fournie par AOF 12/11/2025 à 18:15

(AOF) - Vergnet, groupe spécialisé dans la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce l'arrêt du contrat qui avait été conclu en avril dernier avec la société Mazal International B.V. portant sur la fourniture de 8 éoliennes (matériel uniquement, sans installation) destinées à un projet privé en Ukraine.

Comme déjà annoncé dans un communiqué de presse du 5 novembre dernier, relatif à la publication des comptes du premier semestre 2025, compte-tenu des sous-financements du groupe sur cette période et des problématiques engendrées par la filiale Vergnet Pacific, Vergnet n'a pas été en mesure de produire la totalité des 8 machines dans les temps impartis au contrat.

Mazal International B.V. a donc décidé de confier la médiation de ce contrat à l'Institut d'arbitrage des Pays-Bas (Netherlands Arbitration Institute - NAI).

Le groupe Vergnet espère qu'une issue favorable pourra être trouvée et le matériel livré malgré le retard de planning.

