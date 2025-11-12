Vergnet met fin à son contrat avec Mazal International pour un projet éolien en Ukraine
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 18:26
Le groupe précise que, compte tenu de difficultés de financement et des problèmes liés à sa filiale Vergnet Pacific, il n'a pas pu produire l'ensemble des machines dans les délais contractuels.
Mazal International a saisi l'Institut d'arbitrage des Pays-Bas (NAI) pour médiation. Vergnet indique espérer une issue favorable permettant la livraison du matériel malgré le retard enregistré.
