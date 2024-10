VERGNET : Le Groupe Vergnet annonce ses résultats semestriels 2024

Communiqué de presse

Le Groupe Vergnet annonce ses résultats semestriels 2024

Ormes, le 31 octobre 2024 – 19h00

Le Conseil d'Administration Vergnet S.A (« l a Société »), expert en production d'énergies renouvelables (éolienne, solaire et hybride), qui s'est réuni le 30 octobre, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice du premier semestre 2024.

En kEUR Note 30/06/2024 30/06/2023 Chiffre d'affaires

Autres produits d'exploitation

Achats consommés

Charges de personnel

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements 5.1

5.2



5.3 6 610

906

(2 344)

(3 348)

(2 561)

(89)

(489) 12 556

1 129

(7 699)

(4 558)

(4 292)

(193)

(1 134) Résultat d'exploitation 5.1 (1 316) (4 190) Résultat sur opérations en commun

Produits financiers

Charges financières

5.4

5.4 -

340

(1 042) -

107

(1 230) Résultat financier (702) (1 123) Résult. Courant soc. Int. (2 017) (5 312) Produits exceptionnels

Charges exceptionnels 5.5

5.5 3

(153) 35

(96) Résultat exceptionnel (150) (61) Impôts sur les bénéfices 5.7 361 (841) Résultant net des sociétés intégrées (1 806) (6 214) Quote part de résultat soc. M.E.Q. - - Résultat avant amortissement écart acquisition (1 806) (6 214) Amortissement écart d'acquisition - - Résultat ensemble consolidé (1 806) (6 214) Part revenant aux minoritaires - - Résultat net Groupe (1 806) (6 214) Résultat par action (en euros)

Résultat dilué par action (en euros) 0.00

0.00 0.00

0.00

(Comptes de la période du 1er janvier au 30 juin 2024, ne faisant pas l'objet d'une revue limitée)

Résultats du premier semestre

Dans la continuité de l'exercice 2023, le groupe Vergnet (le « Groupe ») a poursuivi sa restructuration au cours du premier semestre 2024 pour accompagner une nouvelle feuille de route.

Bien que positionnée sur des marchés porteurs, le chiffre d'affaires est impacté par l'arrêt du chantier AGADEZ fin juillet 2023 (impact de 5,6 M€ sur le 1er semestre 2023). Pour rappel ce contrat, financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD), avait pour objet la construction de la centrale hybride solaire/diesel d'Agadez. La situation « politique » ne permettant plus de poursuivre l'exécution du projet tant d'un point de vue sécuritaire que financier.

Les mesures d'économies mises en place sur la période a entraîné une baisse d'achats de pièces et de sous-traitance (-6,2 M€), et de la Masse Salariale (-1,2 M€) permettent au résultat d'exploitation de revenir à (-1,3 M€) contre (–4,1 M€) au 1 er semestre 2023.

Le résultat financier s'établit à (-0,7M€) contre (– 1,1 M€) l'an passé (impact du financement Negma) et permet au résultat net de s'apprécier pour ressortir à (– 1,8M€) au S1 2024 contre (-6,2 M€) au S12023.

La trésorerie nette (incluant les valeurs mobilières de placement) à fin juin s'établit à 2,4 M€ (contre 3,6 M€ au 31/12/23 dernier), la dette passive à 35,9 M€ et les fonds propres à -8,9 M€.

Ainsi, la dette financière nette s'établit à 4,7 M€, prenant en compte la trésorerie nette présentée ci-dessus, et se compose principalement pour les dettes financières inscrites au passifs, par :

D'emprunts obligataires convertibles à concurrence de 5 M€, dont 2,4 M€ de solde d'OCABSA de Negma, Delta et Atlas Capital Market et 2,5 M€ d'emprunt obligataire (2 M € Vergnet Pacific et 0,5 M€ Vergnet S.A.)

D'emprunts bancaires à concurrence de 1,4 M€ (PGE + Prêt BPI)

De location financement à concurrence de 0,7 M€

En février 2024, le Groupe a conclu un contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) avec ATLAS CAPITAL MARKETS pour un montant nominal maximum total de 7,2 M€ et une durée de 36 mois. A fin octobre 2024, 1800 OCA ont été converties en 39 973 385 actions. Ainsi, le capital social de Vergnet à fin octobre 2024 s'élève à 329 733.85 euros et est composé de 32 973 385 actions de 0.01 euro chacune.

Ces financements permettent à la trésorerie du Groupe de s'établir à 2,8 M € à la date du présent communiqué.

Perspectives

L'activité du Groupe est composée en majeure partie, de projets EPC en Asie, Pacifique et Afrique, et des activités de maintenance (O&M). A l'issue de l'assemblée générale du 30 septembre 2024, qui a approuvé la nomination d'un nouveau conseil d'administration, le Groupe a engagé un plan d'action visant à accroitre son développement avec le renforcement de son maillage commercial à l'international, le lancement d'une activité PV France dédiée aux ombrières, avec en support la mise en place d'une équipe dédiée aux SPV.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Vergnet dans la rubrique « Investisseurs ».

Le Groupe Vergnet décide d'une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action

Le Groupe annonce que le Conseil d'administration de la Société a décidé lors de sa séance du 30 octobre 2024, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale mixte des actionnaires en date du 30 septembre 2024 dans sa vingt-quatrième résolution adoptée à titre extraordinaire, de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de ses actions.

La valeur nominale de chaque action de la Société est ainsi ramenée de 0,01 euro à 0,002 euro et le capital social de la Société est ainsi réduit à 65 946,77 euros.

Cette opération purement technique, n'a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation. Ainsi, à l'issue de cette opération, prévue le 5 novembre 2024, le capital social de la Société demeure composé de 32 973 385 actions ordinaires.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr