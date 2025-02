VERGNET : Expédition des nacelles pour le projet éolien de Claybury à la Barbade

Communiqué de presse

Exp é dition des nacelles pour le projet é olien de Claybury

à la Barbade

Ormes, le 13 f é vrier 2025 – 18h30

Le groupe Vergnet , expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce l'expédition des nacelles d'éoliennes produites sur son site d' Ormes (Loiret) à destination du futur parc éolien de Claybury d'une puissance totale de 875 kW , situé à proximité de la ville de Redland sur l'île de la Barbade .

Cette nouvelle expédition marque ainsi une accélération du redéploiement de la société.

Elle s'inscrit dans le cadre du contrat de fourniture, d'assistance au montage et de mise en service de 3 éoliennes de moyenne puissance anticycloniques, GEV MP-C ; deuxième projet porté par Pavana Energy Ltd. après la ferme éolienne de 4 GEV MP-C, mise en service en novembre 2022 par VERGNET sur le lieu-dit Ashford Plantation.

Fortes de ces deux premières collaborations, Pavana Energy Ltd. et VERGNET ont pour ambition de développer ensemble un partenariat long terme, avec d'autres centrales éoliennes à venir.

Tout comme pour Ashford, le projet de Claybury est destiné à alimenter le réseau électrique de La Barbade ; les autorités de l'île ayant fixé des objectifs très ambitieux en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et menant pour ce faire une politique très volontariste en matière d'énergies renouvelables.

Les éoliennes VERGNET GEV MP-C , spécialement conçues pour s'adapter aux conditions tropicales et aux vents extrêmes des Caraïbes, seront acheminées par voie maritime, marquant une étape clé vers la mise en service du nouveau parc éolien de Pavana Energie.

« Je remercie Pavana Energie de sa confiance réitérée à notre groupe. L'expédition de ces nacelles, issue de notre atelier de production d'Ormes, est une grande fierté pour notre site industriel. Grâce à notre expertise en conception d'éoliennes adaptées aux environnements complexes, nous contribuons activement à l'électrification durable des territoires insulaires », déclare Jérôme GACOIN, Président directeur général de Vergnet sa.

Ce nouveau projet permettra d'assurer une production d'énergie propre et durable pour la Barbade. Vergnet poursuit son accompagnement auprès des partenaires du projet en fournissant son expertise en ingénierie, en maintenance et en formation afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

