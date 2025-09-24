VERGNET : Entrée en négociations exclusives entre le Groupe Vergnet et la société DCE

Communiqué de presse

Entrée en négociations exclusives

entre le Groupe Vergnet et la société DCE

Orléans, le 24 septembre 2025 – 17h45

Le Groupe Vergnet (FR001400JXA2 – ALVER), acteur français de référence dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, hybrides), annonce être entré en négociations exclusives avec la société DCE , spécialiste reconnu de l'achat de matériel électrique.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe, visant à renforcer ses capacités d'approvisionnement et à sécuriser la compétitivité de ses projets, en particulier dans les segments solaire, éolien, micro-réseaux et solutions hybrides intégrées .

Pour DCE, ce rapprochement représente une opportunité de valoriser son expertise dans la sélection et l'optimisation des achats, au service d'un acteur industriel tourné vers l'innovation et les marchés internationaux.

« L'ouverture de ces discussions exclusives reflète notre volonté de bâtir des partenariats structurants avec des sociétés solides et complémentaires, afin d'asseoir notre croissance et de consolider notre position dans la chaîne de valeur énergétique » , déclare Jérôme Gacoin, Président Directeur Général du Groupe Vergnet.

« Nous nous réjouissons de cette perspective de collaboration qui nous permettra de mettre notre savoir-faire en achats et en solutions électriques au service d'un groupe en pleine expansion et porteur d'ambitions industrielles et environnementales » , ajoute Christophe Arribehaute.

La conclusion d'un accord définitif reste soumise à la réalisation des audits habituels et à l'approbation des instances de gouvernance des deux parties.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

À propos de DCE

La société DCE est basée à Eysines dans la région bordelaise. Elle est présente sur le marché du matériel électrique depuis 2016.

Spécialiste dans l'éclairage LED, elle s'est développée depuis 9 ans dans la vente de produits électriques afin d'accompagner sa clientèle dans l'évolution du marché, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr DCE

Christophe Arribehaute

Président

carribehaute.dce@gamil.com