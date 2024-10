Vergnet crée Vergnet Finance & Énergies

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces SPV seront spécialement conçus pour offrir des produits d'investissement adossés à des projets solides et rentables, favorisant ainsi l'engagement des capitaux privés dans la transition énergétique.

(AOF) - Vergnet annonce la création de sa nouvelle entité "Vergnet Finance & Énergies", dédiée au développement de véhicules à vocation spécifique ou special purpose vehicle en anglais (SPV) pour les investisseurs privés. Le groupe vise à proposer aux investisseurs privés des solutions de financement durable à travers cette nouvelle entité qui aura pour mission principale le développement de SPV (Special Purpose Vehicles) dédiés aux projets d'énergies renouvelables, solaires, éoliens et hybrides.

