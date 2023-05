VERGNET : Augmentation de 33% du carnet de commandes au 30/04/2023

Augmentation de 33% du carnet de commandes de VERGNET

au 30/04/2023

Ormes, le 2 mai 2023

Mis en œuvre en septembre dernier, le Plan 3R, le plan stratégique initié par la nouvelle direction du groupe, continue de porter ses fruits.

Ainsi, après avoir annoncé un carnet de commandes de près de 70 M€ au 31/12/2022, VERGNET actualise à la hausse le montant de ce dernier.

En effet, au 30/04/2023, le montant des commandes s'élèvent à 91 M€ soit une augmentation de 33% réalisée sur les 4 premiers mois de l'année.

Le carnet de commandes se rapporte à l'ensemble des commandes enregistrées, signées et qui ne sont pas encore réalisées. Compte tenu de la nature industrielle de l'activité de VERGNET et des différentes étapes de son process (conception des dispositifs, production des équipements et installation des centrales), la réalisation de certaines de ces commandes s'étaleront sur une période de 2 à 3 ans. Bien évidemment, les différents projets génèreront du chiffre d'affaires régulièrement et proportionnellement selon leur état d'avancement, sachant qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà démarré

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « cette augmentation significative du carnet de commandes montre que le cap stratégique fixé va dans la bonne direction. L'engagement des équipes et les actions menées depuis plusieurs mois produisent des effets très concrets sur le redressement du groupe. Nous allons évidemment continuer à agir dans ce sens. »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZpqZcqXk2iUmmluZZZrZ2FknGaXlWfGlmqclJNqZcqWcG2Uyphpl5XHZnBqnGxv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79779-2023-05-02-cp-carnet-de-commandes-30-avril-_v3.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com