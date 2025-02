VERGNET : Accélération du projet Yap (Etats fédérés de Micronésie)

Communiqué de presse

Accélération du projet Yap (Etats fédérés de Micronésie)

Ormes, le 21 f é vrier 2025 – 08h00

Vergnet SA , expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce l'accélération du projet Yap, avec la planification des premières phases de construction .

Après une phase d'étude particulièrement complexe, Vergnet vient de finaliser son organisation pour entrer dans la phase de génie civil sur l'île de Yap. Celle-ci devrait intervenir sur ce semestre.

Pour rappel, les deux projets de Yap et Kosrae, situés dans les États Fédérés de Micronésie , font partie d'un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables dans le Pacifique, déployé et financé par la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale.

Il s'agit de projets hybrides qui intègrent des installations solaires au sol et en toiture, des systèmes de stockage de l'énergie par batteries et des systèmes automatisés destinés à piloter, garantir et optimiser en temps réel l'ensemble de la production et du réseau électrique des deux îles.

Ces projets illustrent l'engagement de Vergnet SA en faveur de la transition énergétique des territoires insulaires et éloignés. Ils reposent sur les expertises et solutions proposées par le Groupe , particulièrement l'intégration de la technologie Hybrid Wizard® , développée et brevetée par VERGNET SA, qui permet une optimisation intelligente des sources d'énergies renouvelables et fossiles, garantissant une production d'électricité fiable et performante.

Ce projet structurant marque une avancée majeure pour les populations locales, en particulier en limitant leur dépendance aux énergies fossiles et en assurant une autonomie énergétique durable . Avec son expertise reconnue dans l'électrification des sites isolés, Vergnet SA poursuit sa mission de développement des énergies renouvelables au service des communautés.

Pour rappel ces contrats devraient générer sur 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr