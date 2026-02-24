 Aller au contenu principal
Verallia vise un Ebitda ajusté d’environ €700 mlns en 2026
24/02/2026

Le verrier français Verallia

VRLA.PA a déclaré mardi viser en 2026 un Ebitda ajusté d'environ 700 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 220  millions, après avoir enregistré un Ebitda ajusté annuel 2025 légèrement en deçà de ses prévisions.

L'Ebitda ajusté a reculé à 692,2 millions d'euros en 2025 avec une marge de 20,8%, contre 842 millions en 2024.

En octobre, le groupe avait abaissé ses prévisions pour 2025, visant un Ebitda ajusté d'environ 700 millions d'euros, contre environ 800 millions initialement, en raison du "décalage dans l'amélioration des conditions de marché".

Le flux de trésorerie disponible a doublé par rapport à 2024 et atteint 166  millions d'euros en 2025.

