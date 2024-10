Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verallia: recul de 18% de l'EBITDA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Verallia publie un EBITDA ajusté de 210 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2024, contre 256 millions sur la même période en 2023, soit une marge en retrait de 27,5% à 24,1% d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires du fabricant d'emballages en verre a baissé de 6,6% à 870,6 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, il a reculé de 4,7% (-9,7% hors Argentine), avec des prix de vente en baisse sur l'ensemble des segments.



'Les volumes sont, à périmètre comparable, supérieurs à ceux de l'année dernière dans la plupart des segments de marché, notamment la bière et les pots pour la nourriture. La reprise de l'activité reste toutefois très progressive en Europe', précise-t-il.



Verallia continue à viser, pour l'année 2024, un EBITDA ajusté aux environs de celui de 2022 malgré un environnement de marché toujours difficile, et a pour objectif de 'débuter 2025 dans les meilleures conditions possibles avec des stocks et des coûts sous contrôle'.





Valeurs associées VERALLIA 26,88 EUR Euronext Paris +5,16%