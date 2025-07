Verallia: près de 50,1 millions d'actions apportées à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 16:09









(Zonebourse.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 25 juillet, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Kaon V visant les actions Verallia , elle a reçu en dépôt 50.097.577 actions.



L'initiateur est par conséquent en mesure de détenir à la clôture de l'offre, de concert avec BWSA et BWGI, 84.937.142 actions Verallia représentant 90.210.746 droits de vote, soit 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote du groupe verrier.



La condition minimale requise de détention étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier d'Euronext Paris et une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.





