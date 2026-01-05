Verallia nomme Cristina Riesgo en tant que directrice financière

Verallia VRLA.PA a annoncé lundi la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026.

"Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer au développement de Verallia en garantissant une gouvernance financière solide et en pilotant des initiatives qui favorisent une croissance rentable et durable", déclare Cristina Riesgo dans un communiqué.

Elle remplacera Nathalie Delbreuve.

(Rédigé par Mara Vilcu)