Verallia: marge d'EBITDA en retrait au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Verallia publie un EBITDA ajusté à 204 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit une marge en baisse de 4,8 points à 24,4% pour un chiffre d'affaires de 836 millions, en recul de 20,5% (-12,7% à taux de change et périmètre constants).



'Verallia a démarré l'année conformément aux attentes, avec une activité et des prix en retrait par rapport au premier trimestre 2023 qui établissait une base de comparaison élevée', commente son directeur général Patrice Lucas.



Constatant des 'signes encourageants de reprise par rapport au point bas du dernier trimestre 2023', le fabricant d'emballages en verre confirme sa prévision d'un EBITDA ajusté d'environ un milliard d'euros en 2024.





