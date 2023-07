Verallia: le titre monte, Deutsche Bank se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 13:58

(CercleFinance.com) - L'action Verallia surperforme le marché ce mardi à la Bourse de Paris, portée par une note de Deutsche Bank qui a repris sa couverture du titre avec une recommandation d'achat.



Peu avant 14h00, la valeur aligne une cinquième séance de progression et gagne 1,4%, alors qu'au même moment le marché parisien navigue autour de l'équilibre.



Dans une note publiée dans la matinée, Deutsche Bank dit apprécier le dossier d'investissement constitué par le numéro trois mondial et leader européen de l'emballage en verre pour l'alimentation et les boissons.



L'intermédiaire met notamment en évidence (1) des conditions de marchés jugées favorables, (2) sa forte exposition aux segments de marché les plus résistants et les plus premium, (3) son historique solide en matière de performances financières et (4) son avance dans les questions RSE.



Son objectif de cours de 48 euros fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.