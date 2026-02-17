Verallia lance une revue stratégique, envisage de fermer un site en Allemagne

Verallia VRLA.PA a annoncé mardi le lancement d’une revue stratégique de ses sites industriels en Europe, incluant la possible fermeture d’un site en Allemagne et les arrêts des fours en France et au Royaume-Uni.

Le groupe verrier précise dans un communiqué étudier notamment la fermeture d’un site à Essen, en Allemagne, l’arrêt d’un four en fin de vie à Châteaubernard, en France, ainsi que l’arrêt d’un four à Knottingley, au Royaume-Uni, parallèlement au redémarrage d’un four plus performant à Leeds.

Verallia engage "un dialogue étroit avec les partenaires sociaux", selon le communiqué.

