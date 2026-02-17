 Aller au contenu principal
Verallia lance une revue stratégique, envisage de fermer un site en Allemagne
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:56

Verallia VRLA.PA a annoncé mardi le lancement d’une revue stratégique de ses sites industriels en Europe, incluant la possible fermeture d’un site en Allemagne et les arrêts des fours en France et au Royaume-Uni.

Le groupe verrier précise dans un communiqué étudier notamment la fermeture d’un site à Essen, en Allemagne, l’arrêt d’un four en fin de vie à Châteaubernard, en France, ainsi que l’arrêt d’un four à Knottingley, au Royaume-Uni, parallèlement au redémarrage d’un four plus performant à Leeds.

Verallia engage "un dialogue étroit avec les partenaires sociaux", selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VERALLIA
22,3400 EUR Euronext Paris -1,41%
1 commentaire

  • 18:01

    Ouh la !!!

