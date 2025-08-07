 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verallia: JP Morgan Chase sous les 5% du capital et des votes
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:55

(Zonebourse.com) - Par courrier reçu le 7 août 2025, la société J.P. Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 31 juillet 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Verallia et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 0,31% du capital et 0,27% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Verallia hors marché.

Valeurs associées

VERALLIA
28,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank