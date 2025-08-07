Verallia: JP Morgan Chase sous les 5% du capital et des votes
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:55
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Verallia hors marché.
Valeurs associées
|28,2600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Ralph Lauren a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe de la forte demande des consommateurs aisés pour ses polos et pulls en maille torsadée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L'entreprise a également largement dépassé les attentes ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, suscitant des doutes quant à l'avenir ... Lire la suite
-
par Manon Cruz et Abdul Saboor La progression du feu dans l'Aude a perdu en intensité jeudi mais l'incendie de forêt, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, n'était toujours pas sous contrôle après deux jours à lutter contre les flammes. ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les espoirs de désescalade géopolitique en Ukraine et les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre, à l'exception de Londres où les investisseurs craignent que la Banque d'Angleterre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer