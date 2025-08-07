Verallia: JP Morgan Chase sous les 5% du capital et des votes information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 16:55









(Zonebourse.com) - Par courrier reçu le 7 août 2025, la société J.P. Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 31 juillet 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Verallia et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 0,31% du capital et 0,27% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Verallia hors marché.





Valeurs associées VERALLIA 28,2600 EUR Euronext Paris 0,00%