Verallia inaugure son premier four hybride à Saragosse
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 07:26
Le projet du four hybride de Saragosse a été lancé en 2022 et développé avec Sorg pour un investissement total de 63 MEUR, investissement qui a d'ailleurs été reconnu par le gouvernement d'Aragon comme un projet d'intérêt régional.
Le four hybride associe 70% d'électricité renouvelable et 30% de gaz naturel ou de biocombustible, permettant de "réduire significativement l'impact environnemental tout en garantissant la fiabilité du processus de production et la flexibilité industrielle".
Avec trois lignes de production, il offre une grande agilité opérationnelle et permet de produire différentes couleurs de verre. À pleine capacité, le site de Saragosse, qui dispose de deux fours, portera sa production à 1,3 million de contenants par jour.
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