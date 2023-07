Verallia: hausse de 78,8% du résultat net pdg semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 18:42

(CercleFinance.com) - Verallia publie un chiffre d'affaires de 2143 ME au titre du 1er semestre 2023, en hausse de 28,6% à taux de change et périmètre constants par rapport au 1er semestre 2022.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté est passé de 425 ME il y a un an à 659 ME ce semestre, soit une hausse de 54,9%.



Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 311 ME contre 174 ME au 1er semestre 2022 (soit une hausse de +78,8 %), avec un résultat par action de 2,65 E



' Les résultats du premier semestre sont excellents et témoignent de notre capacité à continuer à améliorer période après période de façon pérenne notre profitabilité et notre EBITDA quel que soit le contexte économique ', a commenté Patrice Lucas, directeur général de Verallia.



Dans ce contexte, le Groupe cible pour 2023 un EBITDA ajusté compris entre 1,1 et 1,25 milliard d'euros.



Verallia confirme par ailleurs son objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20 %.