Verallia : Cristina Riesgo nommée directrice financière
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 18:17
Avec 20 ans d'expérience au sein de groupes internationaux dans des secteurs variés, Cristina Riesgo dispose d'une expérience très solide en finance, optimisation de la performance et projets de transformation. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.
Avec l'arrivée de Cristina Riesgo prévue le 1er mars, le groupe a décidé de reprogrammer le Capital Market Day, initialement prévu le 21 janvier, au troisième trimestre 2026. Cette décision vise à garantir son intégration optimale et de bénéficier de sa participation active à la finalisation de cet événement stratégique.
Elle a débuté sa carrière chez General Electric, où elle a occupé plusieurs fonctions financières. Issue d'un programme destiné aux jeunes diplômés, elle a rapidement évolué pour prendre la responsabilité du contrôle de gestion d'une division, mettant en place et dirigeant une équipe de pilotage financier commercial, tout en renforçant la gestion des risques et de la performance.
Par la suite, Cristina Riesgo a exercé des responsabilités internationales, notamment en FP&A (planification et analyse financières), en direction financière industrielle, ainsi qu'en développement stratégique et fusions-acquisitions.
En 2020, elle a rejoint Siemens Gamesa en tant que directrice financière de la division Onshore, supervisant une activité de 6 milliards de dollars et une équipe de 400 personnes. Au cours des deux dernières années, elle a mené la transformation financière du groupe, améliorant significativement sa rentabilité et sa gouvernance.
