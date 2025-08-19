 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Verallia: BWSA franchit les 2/3 des votes
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 12:40

(Zonebourse.com) - La société anonyme de droit brésilien Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (ci-après 'BWSA'), agissant de concert avec la société BW Gestao de Investimentos Ltda (ci-après 'BWGI'), a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 août 2025, le seuil de 2/3 des droits de vote de la société Verallia et détenir 79,51% du capital et 71,23% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Verallia dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V5.

Valeurs associées

VERALLIA
25,7800 EUR Euronext Paris +0,55%
