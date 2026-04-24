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Verallia approuve le versement d'un dividende de 1 euro par action
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 18:05

L'Assemblée Générale des actionnaires de Verallia a approuvé le versement d'un dividende de 1 euro par action (troisième résolution) et décidé de proposer à chaque actionnaire, au titre du paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2025, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la société (quatrième résolution).

Le prix d'émission de chaque action nouvelle remise en paiement du dividende est de 17,61 EUR, correspondant à la moyenne des premiers cours cotés de l'action Verallia sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse ayant précédé le jour de l'Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende faisant l'objet de la 3ème résolution, arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur.

Les actions nouvelles ainsi émises porteront jouissance immédiate et donneront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de leur date d'émission.

"Les souscriptions devront porter sur un nombre entier d'actions. Si le montant du dividende pour lequel est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, les actionnaires recevront le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces", explique le producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Le délai d'exercice de l'option débutera le 6 mai 2026 inclus et s'achèvera le 26 mai 2026 inclus. L'option pourra être exercée par demande auprès des intermédiaires financiers habilités. Tout actionnaire qui n'aura pas exercé son option au terme du délai fixé ne pourra recevoir le dividende lui revenant qu'en numéraire.

Le dividende sera mis en paiement le 4 juin 2026. A cette même date interviendra la livraison des actions pour ceux qui auront opté pour le paiement du dividende en actions.

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