Verallia: acquisitions de sites dans la péninsule ibérique

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, Verallia annonce avoir finalisé l'acquisition de trois sociétés du groupe Santaolalla (Ecosan Ambiental, Ecolabora et Vidrologic) en Espagne et au Portugal.



Dans le cadre de ces acquisitions, le fabricant français d'emballages en verre pour l'agroalimentaire a repris cinq nouvelles usines de traitement de calcin, tant dans la filière du verre plat destiné à l'industrie que dans celle du verre creux.



Ces cinq nouveaux centres de traitement du calcin viennent s'ajouter aux quatre usines que Verallia exploite déjà dans la péninsule ibérique. Deux d'entre eux entreront en service en 2023, en coentreprise avec TMA Recicla.





