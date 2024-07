Verallia abaisse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Verallia au premier semestre 2024 ressort à 1,77 milliard d'euros, soit une baisse en données publiées de 17,6 % par rapport au premier semestre 2023. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a reculé de 10,4 % (-17,8 % hors Argentine). Sur cette période, l’Ebitda ajusté s’établit à 431 millions d'euros contre 659 millions d'euros un an auparavant à la même période. La marge d’Ebitda ajusté est en baisse à 24,4% par rapport au premier semestre 2023 à 30,8%.

Les prix de vente continuent de baisser sur l'ensemble de la zone Europe par rapport au pic atteint au premier semestre 2023, dans un contexte de reprise graduelle de la demande et de prix de l'énergie en forte baisse.

"Le mix produit continue d'impacter négativement l'activité du groupe, essentiellement en Italie et en France, du fait du changement de comportement des consommateurs finaux suite à la forte inflation", signale Verallia.

Après un début d'année 2024 en ligne avec ses attentes, la reprise de la demande s'est confirmée au second trimestre dans la plupart des marchés sur lesquels opère Verallia.

"Cette reprise est toutefois plus lente qu'anticipé et nous estimons que l'activité au second semestre devrait poursuivre sa progression à un rythme inférieur à nos attentes initiales", explique le fabricant de bouteilles et emballages en verre.

Dans ce contexte, le groupe révise à la baisse son objectif d'Ebitda ajusté 2024 (précédemment fixé aux environs de 1 milliard d'euros), qui est désormais attendu aux environs de celui de 2022 (pour rappel, 866 millions d'euros).

