Verallia : 8 séances de hausse consécutives, franchit 44E

(CercleFinance.com) - Verallia aligne 8 séances de hausse consécutives et franchit 44E (nouveau record absolu à 44,2E) via un 'gap d'évasion' au-dessus de 42,76E.

Toutes les résistances haussières obliques sont pulvérisées: la dernière oscillation entre 41,15 et 39,15E induisait un objectif de 43,15E qui est largement dépassé, et le doublement par rapport au plancher des 22E du 29/09/2022 est également surpassé.





