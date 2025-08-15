 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Verallia: 8,14 millions d'actions apportées à l'OPA rouverte
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 13 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Kaon V, fonds géré par BWGI, elle a reçu en dépôt 8.141.380 actions Verallia .

L'initiateur détient par conséquent à la clôture de l'offre, directement et de concert avec BWSA et BWGI, 93.078.522 actions Verallia représentant 98.352.126 droits de vote, soit 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote du groupe.

Pour rappel, il détenait 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote du fabricant d'emballages en verre avant la réouverture de l'OPA. Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

Valeurs associées

VERALLIA
28,7600 EUR Euronext Paris -0,83%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

