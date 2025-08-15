Verallia: 8,14 millions d'actions apportées à l'OPA rouverte
L'initiateur détient par conséquent à la clôture de l'offre, directement et de concert avec BWSA et BWGI, 93.078.522 actions Verallia représentant 98.352.126 droits de vote, soit 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote du groupe.
Pour rappel, il détenait 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote du fabricant d'emballages en verre avant la réouverture de l'OPA. Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
Valeurs associées
|28,7600 EUR
|Euronext Paris
|-0,83%
