Veracyte progresse grâce à des données étayant l'utilisation d'un test pour le cancer de la prostate pour orienter les décisions thérapeutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action de la société de diagnostic Veracyte VCYT.O progresse de 1,6 % à 45,94 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son test Decipher a permis d’identifier les patients atteints d’un cancer de la prostate à risque intermédiaire les plus susceptibles de bénéficier de l’ajout d’un traitement hormonal à la radiothérapie

** Le cancer de la prostate est un cancer de la glande prostatique; l'hormonothérapie réduit les taux d'hormones susceptibles de favoriser la croissance des tumeurs

** Selon Veracyte, les patients présentant des scores Decipher intermédiaires ou élevés ont vu la propagation du cancer diminuer de 8 points de pourcentage à 10 ans grâce à l’ajout d’un traitement hormonal

** Environ 44 % des patients présentaient des scores faibles et n’ont tiré aucun bénéfice significatif de l’ajout d’un traitement hormonal

** Ces résultats s’appuient sur une analyse rétrospective portant sur 395 patients issus d’un essai clinique consacré au cancer de la prostate à un stade avancé

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 23 % depuis le début de l'année