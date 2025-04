VEOM GROUP : Résultats annuels 2024

Recul de -19% de l'activité dans un environnement économique dégradé

Perspectives

Division Chacon & DiO Home : démarrage au 1 er trimestre 2025 des livraisons

du contrat majeur auprès d'une importante centrale de bricolage permettant d'envisager un retour à une croissance soutenue

démarrage au 1 trimestre 2025 des livraisons du contrat majeur auprès d'une importante centrale de bricolage permettant d'envisager un retour à une croissance soutenue Division Cabasse Audio : développement de deux nouveaux produits en 2025 pour poursuivre l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio

développement de deux nouveaux produits en 2025 pour poursuivre l'élargissement de la gamme Wireless Luxury Audio Poursuite du plan de réduction des coûts en 2025

VEOM Group (Euronext Growth – FR0013530102 – ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels consolidés 2024, clos au 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d'administration le 22 avril 2025. Les travaux d'audit sur les comptes sont en cours de finalisation. Le rapport annuel 2024 sera disponible sur le site Internet de VEOM Group, www.veomgroup-bourse.com , rubrique Documents, après émission des différents rapports et du rapport de certification par les commissaires aux comptes. Les comptes 2024 font l'objet d'une certification sans réserve, avec une observation en lien avec une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.

Données auditées en K€

Normes françaises 2023 2024 Chiffre d'affaires 25 027 20 347 Marge brute 10 411 8 473 % de marge brute 42% 42% EBITDA ajusté 1 -28 -1 186 Résultat d'exploitation ajusté 2 -1 732 -2 560 Résultat financier -1 183 -1 107 Résultat d'exceptionnel -201 -526 Impôt sur les sociétés 897 947 Résultat net -2 842 -3 888

Chiffre d'affaires de 20,3 M€ en 2024

À l'issue de son exercice 2024, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 M€, en repli de -19%, dans un marché toujours pénalisé par une demande très ralentie dans le retail et des niveaux de stocks toujours importants chez certains distributeurs.

La division Chacon & DIO Home a pâti de la dégradation du marché de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage), en recul à deux chiffres pour de nombreux acteurs en France, avec la contraction du marché de l'immobilier, de la construction et la baisse du pouvoir d'achat. Le chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 13,6 M€ en recul de -14% sur l'exercice. Sur le plan produits, l'année a été marquée par le renouvellement des principales gammes en domotique, visiophones et caméras en Sécurité-Vidéo, fruit de deux années de développement pour la marque DiO, ayant permis de signer les contrats majeurs de distribution, dont l'un avec une importante centrale de bricolage européenne, qui font l'objet des premiers déploiements au 1 er semestre 2025.

En 2024, la division Cabasse Audio a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,7 M€, en repli de -28%, dans un contexte économique dégradé, marqué par un ralentissement de la consommation en France et à l'international, et des niveaux de stocks élevés chez les distributeurs et les revendeurs. Pour rappel, l'exercice 2023 constituait une base de comparaison élevée, avec d'importantes livraisons de solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique conclus avec une grande maison de luxe.

Taux de marge brute stable à 42%

À l'issue de l'exercice 2024, la marge brute de VEOM Group s'est établie à 8,5 M€, contre 10,4 M€ un an plus tôt.

Le taux de marge brute s'est ainsi établi à 42% sur l'exercice, stable par rapport à celui de l'exercice précédent, malgré l'impact du contexte économique sur le volume d'affaires.

Cette performance est le résultat d'une marge brute quasi-stable de la division Cabasse Audio , à 44% (vs. 45% un an plus tôt), et une amélioration de +130 bp de de la marge brute de la division Chacon & DiO Home à 41% (vs. 39% en 2023 et 36% en 2022), avec un poids croissant des nouvelles gammes de produits innovants à forte valeur ajoutée pour la Smart Home .

EBITDA ajusté [3] de -1,2 M€ en 2024

À l'issue de l'exercice 2024, VEOM Group a enregistré un EBITDA ajusté 3 de -1,2 M€, contre une EBITDA ajusté proche de l'équilibre un an plus tôt, sous l'effet de la baisse du niveau d'activité et de la marge brute.

Les charges opérationnelles ont été maîtrisées, avec notamment un recul de -10% des charges de personnel et de -6% des autres charges externes sur l'ensemble de l'exercice.

Pour rappel, le plan de réduction des coûts initié en 2024 vise à permettre de réaliser une économie totale d'environ 1,7 M€ en année pleine sur les charges d'exploitation, dont 0,7 M€ déjà matérialisés en 2024 et 1,0 M€ qui le seront en 2025.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en baisse de 0,2 M€ par rapport à l'an dernier témoignant de la fin du cycle d'investissements, le résultat d'exploitation ajusté [4] s'établit à -2,6 M€, contre -1,7 M€ un an auparavant.

Après prise en compte du résultat financier (-1,1 M€), constitué principalement de charges liées à la dette bancaire et obligataire ainsi que des gains de change, et du résultat exceptionnel

(-0,5 M€), intégrant les coûts de mise en œuvre du plan de réduction des coûts et des réajustements de stocks au sein de la division Cabasse Audio, le résultat net s'est établi à -3,9 M€ à l'issue de l'exercice, contre -2,8 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2024

Au cours de l'exercice 2024, VEOM Group a consommé -1,1 M€ de trésorerie, ventilés comme suit :

-0,6 M€ de cash-flow d'exploitation , contre -0,3 M€ en 2023, avec une contribution positive au 2 nd semestre 2024 (+0,7 M€), bénéficiant d'une variation du besoin en fonds de roulement largement positive à +2,6 M€, principalement sous l'effet de la réduction du niveau de stocks, dont +1,0 M€ lié à des actions d'optimisation ;

, contre -0,3 M€ en 2023, avec une contribution positive au 2 semestre 2024 (+0,7 M€), bénéficiant d'une variation du besoin en fonds de roulement largement positive à +2,6 M€, principalement sous l'effet de la réduction du niveau de stocks, dont +1,0 M€ lié à des actions d'optimisation ; -1,6 M€ de flux d'investissements , contre -1,7 M€ en 2023, dont -0,3 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisations corporelles) et -1,4 M€ de production immobilisée ;

, contre -1,7 M€ en 2023, dont -0,3 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisations corporelles) et -1,4 M€ de production immobilisée ; +1,1 M€ de flux de financement , contre -2,3 M€ en 2023, incluant (i) +2,0 M€ d'augmentations de capital (nettes de frais) réalisées par VEOM Group et sa filiale Cabasse au 1 er semestre de l'exercice, et (ii) -0,8 M€ de remboursements de dettes financières et obligataires (2,7 M€ de remboursements de dettes financières et 1,9 M€ de souscription de nouveaux emprunts bancaires).

ACTIF – En K€

Normes françaises 31/12

2023 31/12

2024 PASSIF – En K€

Normes françaises 31/12

2023 31/12

2024 Actif immobilisé 12 014 12 099 Capitaux propres 106 -2 021 Provisions 384 386 Stocks 8 047 5 515 Emprunts & dettes bancaires 13 442 12 695 dont Dettes bancaires & PGE 8 495 7 403 Créances clients 1 175 1 083 dont Avances en devises 4 349 5 292 dont Avances remboursables & PTZ 598 351 Autres créances 3 086 3 047 Dettes obligataires 4 146 3 946 Dettes fournisseurs 5 360 5 110 Trésorerie disponible 1 515 506 Autres passifs 2 398 2 135 Total 25 837 22 250 Total 25 837 22 250

Les capitaux propres consolidés de VEOM Group s'élevaient à -2,0 M€ à fin 2024, après prise en compte des augmentations de capital de Cabasse et VEOM Group, réalisées en mars et juin 2024, pour un montant total de 2,0 M€. VEOM Group a participé à l'augmentation de capital de sa filiale Cabasse à hauteur de 286 K€ par compensation d'une partie de sa créance envers cette dernière.

Au cours de l'exercice 2024, VEOM Group a poursuivi le remboursement de sa dette OCEANE (obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes) selon l'échéancier fixé jusqu'en septembre 2026 avec les porteurs obligataires. À fin 2024, cette dette OCEANE s'élevait à 1,0 M€. Début 2025, un nouvel accord avec les porteurs de cette dette OCEANE a permis de suspendre leur remboursement en principal jusqu'en octobre 2026.

Les dettes obligataires de VEOM Group incluent également les dettes obligataires de la filiale Cabasse pour 3,1 M€, dont 0,4 M€ au titre des OCEANE 2029 émises en novembre 2024, 2,5 M€ au titre des obligations convertibles à échéance décembre 2027 émises fin 2022 et 0,2 M€ d'intérêts courus.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible de VEOM Group s'élevait à 0,5 M€, pour des emprunts et dettes bancaires ramenées à 12,7 M€ sur l'exercice (vs. 13,4 M€ un an plus tôt), constituées de ( i ) 7,4 M€ de dettes bancaires, dont 3,7 M€ de PGE (Prêts garantis par l'État),

( ii ) de 5,3 M€ d'avances en devises liées au financement des stocks, et ( iii ) de 0,4 M€ d'avances remboursables et prêts à taux zéro.

À fin 2024 VEOM Group bénéficiait d'une ligne de financement bancaire court-terme (sous forme de préfinancement de la créance de CIR), dont un montant de 500 K€ était disponible au 31 décembre 2024, et avait 1,3 M€ de lignes de financement nouvelles de la part de ses partenaires bancaires en France et en Belgique.

Postérieurement à la clôture de l'exercice 2024, la filiale Cabasse a signé un contrat de financement par l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCA) [5] , d'un montant maximum de 2,5 M€. Ce contrat de financement pourrait permettre à Cabasse de financer ses activités et investissements jusqu'au 31 décembre 2025 (sous réserve de l'issue favorable des discussions avec les partenaires financiers en vue du rééchelonnement de la dette), et doterait la société de nouvelles ressources financières pour poursuivre l'élargissement de sa gamme Luxury Wireless Audio et le développement de produits pour la grande maison de luxe. Au 23 avril 2025, 6 OCA ont été émises, permettant de renforcer la trésorerie disponible de 0,15 M€.

Les négociations relatives à l'endettement bancaire du groupe se poursuivent en 2025 avec les partenaires financiers afin d'étendre l'horizon de trésorerie de VEOM Group et permettre à la société de poursuivre ses développements en 2025 et 2026. Compte tenu de la trésorerie disponible à ce jour et du prévisionnel de trésorerie, la poursuite de l'activité est dépendante d'une issue favorable des négociations avec les partenaires financiers en vue du rééchelonnement de la dette bancaire. S'il existe donc une incertitude significative sur la continuité d'exploitation à ce jour, le groupe est raisonnablement confiant sur l'issue des négociations en cours.

Perspectives

La division Chacon & DiO Home continue de miser sur l'innovation et l'élargissement de sa gamme de produits pour la Smart Home pour saisir les opportunités de croissance dès la reprise du marché de l'équipement de la maison. En 2025, le groupe prévoit une accélération de l'implantation des nouvelles gammes de produits lancés tout au long de l'exercice.

Par ailleurs, les deux contrats majeurs de distribution signés en 2024, dont un auprès d'une importante centrale de bricolage européenne pour la livraison de produits de domotique et de vidéo sécurité pour la Smart Home , vont désormais contribuer significativement au chiffre d'affaires de la division à compter de 2025, avec une croissance très soutenue de la division attendue sur l'exercice.

Dans un contexte de marché volatil et un environnement économique toujours dégradé, le retour à la croissance des ventes de la division Cabasse Audio demeure fortement conditionné par l'évolution de la consommation, la politique de gestion des stocks en magasin et le lancement commercial de deux nouveaux produits majeurs. De plus, les nouvelles barrières douanières américaines, pourraient potentiellement fragiliser certains fournisseurs et sous-traitants asiatiques de la division Cabasse Audio, et impacter leur capacité à approvisionner la société en composants.

Sur l'exercice, la division Cabasse Audio entend poursuivre l'élargissement de sa gamme de produits Luxury Wireless Audio , avec le lancement de deux nouveaux produits majeurs, à l'image de THE PEARL MYUKI.

En outre, la division Cabasse Audio est en cours de développement d'un second produit (confirmé mi-2024) dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec la grande maison de luxe.

Sur le plan opérationnel, le plan de réduction des coûts au sein des deux divisions, représentant un montant d'économies annuelles de l'ordre de 1,7 M€, dont 0,7 M€ déjà matérialisées en 2024, vise à mettre VEOM Group en position de retrouver un EBITDA bénéficiaire.

