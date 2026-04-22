VEOM Group passe en liquidation judiciaire, tribunal valide cession partielle à Loewe Technology

* Tribunal de commerce de Montpellier a converti procédure en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2026. * Plan de cession partielle arrêté au bénéfice de Loewe Technology, avec reprise de 4 salariés sur 14. * Radiation des actions VEOM Group d’Euronext Growth à Paris (ISIN FR0013530102) va être sollicitée auprès d’Euronext ; cotation reste suspendue et ne reprendra pas. * Groupe a averti que créanciers pourraient perdre jusqu’à totalité de leurs créances. * Actionnaires et porteurs obligataires devraient subir perte intégrale de leur investissement. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. VEOM Group SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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