VEOM GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social au 31 août 2025

VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social au 31 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre de droits
de vote théoriques
|
Nombre de droits
de vote exerçables
|31/08/2025
|8 428 207
|9 006 628
|9 006 628
A propos de VEOM Group
VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).
Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.
Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.
VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.
VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.
Libellé : VEOM Group
Code ISIN : FR0013530102
Code mnémonique : ALVG
Nombre d'actions composant le capital social : 8 428 207
Plus d'informations sur VEOMgroup.com
|
Contact VEOM Group
Alain Molinie - PDG
Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
|
ACTUS
- Relation investisseurs
Zineb Essafi
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 90
zessafi@actus.fr
|
ACTUS
- Relation presse
Amaury Dugast
Tél. +33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : yGmaYJWYk5nFmZucaJtta2RmbZxpmZaXmJOVxmNulMyXaGtgmWmTapSeZnJknG1r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93785-08-veom-group_actions_ddv_31082025.pdf
