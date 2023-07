VEOM GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2023 :

20 864 titres VEOM Group

16 162,46 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 123 538 titres 263 855,67 € 1 446 transactions VENTE 125 487 titres 267 231,50 € 1 475 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 813 titres VEOM Group

12 786,63 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

16 441 titres VEOM Group

110 989,06 € en espèces

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 446 123 538 263 855,67 1 475 125 487 267 231,50 02/01/2023 7 400 749 59 3643 6836,09 03/01/2023 16 1478 2801,84 3 405 774,44 04/01/2023 11 577 1088,45 2 217 411,65 05/01/2023 11 539 992,57 2 40 74,3 06/01/2023 12 1170 2115,83 9 242 435,7 09/01/2023 0 0 0 0 0 0 10/01/2023 5 116 208,14 0 0 0 11/01/2023 11 507 902,56 1 1 1,79 12/01/2023 8 280 496,08 0 0 0 13/01/2023 12 425 735,63 1 11 19,03 16/01/2023 6 280 481,91 10 764 1354,27 17/01/2023 0 0 0 3 119 210,19 18/01/2023 1 40 70,6 6 584 1059,96 19/01/2023 2 33 58,05 7 173 311 20/01/2023 2 20 36,2 5 137 248,76 23/01/2023 2 22 39,6 0 0 0 24/01/2023 5 78 138,66 0 0 0 25/01/2023 0 0 0 1 75 133,88 26/01/2023 3 25 44,33 3 85 152,18 27/01/2023 3 74 131,62 2 159 285,02 30/01/2023 0 0 0 0 0 0 31/01/2023 7 325 566,35 2 30 53 01/02/2023 1 78 133,38 9 378 659,16 02/02/2023 1 50 89 2 140 250,8 03/02/2023 9 440 778,18 10 556 1001,08 06/02/2023 6 171 302,99 8 872 1602,04 07/02/2023 9 524 911,39 2 111 198,69 08/02/2023 11 455 805,4 1 100 178,5 09/02/2023 4 249 445,26 4 529 947,28 10/02/2023 9 541 961,3 4 405 725,36 13/02/2023 3 102 179,52 2 53 93,81 14/02/2023 2 98 173,17 4 231 412,66 15/02/2023 11 658 1141,3 2 85 147,58 16/02/2023 7 208 357,66 1 20 34,5 17/02/2023 14 537 894,8 5 67 110,64 20/02/2023 0 0 0 10 122 192,36 21/02/2023 1 50 80 6 87 140,94 22/02/2023 10 278 433,76 6 95 151,1 23/02/2023 16 632 958,62 21 978 1502,7 24/02/2023 7 187 278,22 16 237 354,27 27/02/2023 11 504 730,3 26 260 383,5 28/02/2023 5 705 987 11 365 519,07 01/03/2023 7 215 309,15 15 15 21,83 02/03/2023 8 356 503,95 14 299 428,32 03/03/2023 10 640 911,94 5 327 470,75 06/03/2023 12 517 730,31 9 535 730,06 07/03/2023 2 100 136 27 183 249,96 08/03/2023 2 100 137,25 11 363 503,05 09/03/2023 1 68 94,86 15 136 188,75 10/03/2023 1 16 22,32 6 9 12,6 13/03/2023 12 767 1049,49 26 99 134,66 15/03/2023 44 2208 4746,98 16 2139 4697,03 16/03/2023 21 2916 6588,41 51 4777 11029,62 17/03/2023 44 3983 8528,8 21 2088 4609,89 20/03/2023 28 1319 2714,9 9 643 1303,81 21/03/2023 30 1297 2512,81 4 353 678,18 22/03/2023 36 3137 5654,44 7 1448 2579,47 23/03/2023 29 1438 2517,65 21 1890 3391,23 24/03/2023 21 1371 2319,18 11 980 1696,77 27/03/2023 17 1220 1976,64 4 192 318,66 28/03/2023 10 564 930,88 35 3865 6751,38 29/03/2023 21 1548 3024,33 56 6110 12681,92 30/03/2023 48 4859 10181,06 22 2002 4496,09 31/03/2023 24 2019 3895,26 18 2061 4042,45 03/04/2023 11 2309 4827,66 31 3450 7253,28 04/04/2023 22 3483 7197,62 23 3573 7529,74 05/04/2023 27 2629 5453,86 36 3806 8162,35 06/04/2023 21 2615 5662,78 33 3974 8983,23 11/04/2023 4 556 1280,8 17 1537 3727,84 12/04/2023 11 3432 9237,23 35 4627 12982,44 13/04/2023 38 5982 16849,5 18 1613 4718,67 14/04/2023 14 2680 7224,48 16 1672 4601,68 17/04/2023 30 4088 10974,24 34 5151 14353,26 18/04/2023 17 2177 5950,39 4 570 1545,9 19/04/2023 30 2542 6420,84 12 1822 4609,3 20/04/2023 56 3150 7199,33 11 1341 3160,33 21/04/2023 26 990 1944,16 1 20 38,9 24/04/2023 7 870 1631,25 18 1886 3765,4 25/04/2023 7 1959 4526,66 41 4418 9956,85 26/04/2023 16 2966 7117,51 18 3161 7844,34 27/04/2023 23 1605 3911,87 2 1164 2800,82 28/04/2023 16 811 1896,36 2 319 768,02 02/05/2023 14 1865 4209,49 12 507 1202,05 03/05/2023 9 505 1128,88 10 807 1841,41 04/05/2023 12 1330 2979,33 6 500 1129,5 05/05/2023 27 5015 11246,64 35 3881 9016,73 08/05/2023 22 3653 8192,22 13 1775 4073,27 09/05/2023 13 966 2083,66 5 319 694,56 10/05/2023 8 1674 3432,2 10 1200 2509,08 11/05/2023 8 620 1270,13 3 42 88,45 12/05/2023 7 361 749,11 2 135 280,8 15/05/2023 4 109 222,67 6 330 688,41 16/05/2023 9 314 643,2 4 244 504,84 17/05/2023 7 285 582,08 1 10 20,7 18/05/2023 7 323 652,62 10 859 1767,65 19/05/2023 9 349 711,02 4 42 86,82 22/05/2023 6 217 445,46 5 250 515,23 23/05/2023 1 150 310,5 1 40 82,8 24/05/2023 13 655 1326,96 0 0 0 25/05/2023 16 910 1805,8 1 44 88,88 26/05/2023 0 0 0 3 150 291 29/05/2023 7 432 832,51 1 40 77,6 30/05/2023 3 144 276,6 1 50 97,25 31/05/2023 1 25 47,5 0 0 0 02/06/2023 3 152 289,36 11 1479 2831,1 05/06/2023 17 1208 2259,08 13 864 1646,01 06/06/2023 9 422 808 11 589 1137,54 07/06/2023 18 618 1156,65 20 1043 2000,37 08/06/2023 10 478 900,98 6 250 477,18 09/06/2023 0 0 0 32 3793 7655,41 12/06/2023 13 1729 3523,18 12 1220 2573,83 13/06/2023 10 565 1143,96 1 165 339,9 14/06/2023 0 0 0 6 390 781,09 15/06/2023 4 237 474,36 1 50 100,5 16/06/2023 4 421 837,54 7 937 1902,77 19/06/2023 4 137 275,93 3 265 537,95 20/06/2023 7 292 580,58 3 156 312,81 21/06/2023 3 82 163,59 2 82 164 22/06/2023 1 9 17,96 0 0 0 23/06/2023 22 1876 3665,14 16 1090 2165,18 26/06/2023 3 78 150,62 9 1030 2026,83 27/06/2023 12 1078 2125,38 9 604 1204,44 28/06/2023 15 1185 2274,84 11 556 1084,87 29/06/2023 11 1757 3388,73 7 290 581,25 30/06/2023 3 1204 2330,34 30 2620 5127,86

