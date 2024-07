VEOM GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 28 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28 juin 2024 :

42 353 titres VEOM Group

6 064,98 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 377 114 titres 101 490,89 € 1 789 transactions VENTE 351 606 titres 97 003,17 € 1 446 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 845 titres VEOM Group

10 340,51 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

16 441 titres VEOM Group

110 989,06 € en espèces

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 8 050 331

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 789 377 114 101 490,89 1 446 351 606 97 003,17 02/01/2024 19 6437 1891,35 11 2679 775,15 03/01/2024 36 6126 1729,62 12 2843 780,38 04/01/2024 3 600 160,8 6 515 138,59 05/01/2024 45 4286 1114,73 11 2470 654,26 08/01/2024 45 3480 865,16 13 2308 590,42 09/01/2024 10 8910 2324,51 23 7097 1909,18 10/01/2024 6 4700 1185 13 6735 1719,11 11/01/2024 13 4825 1187,5 5 900 223,45 12/01/2024 8 426 105,23 1 20 4,98 15/01/2024 38 3255 784,95 14 3080 772 16/01/2024 21 3276 732,63 2 698 157,95 17/01/2024 51 9696 2084,8 20 7828 1731,15 18/01/2024 8 500 103,65 2 350 74,5 19/01/2024 3 750 154,5 4 801 165,81 22/01/2024 3 260 53,65 1 1 0,21 23/01/2024 4 1550 324,8 7 3515 756,04 24/01/2024 25 3526 727,03 14 3216 675,09 25/01/2024 17 2421 489,13 14 4259 925,06 26/01/2024 12 4272 928,93 37 7029 1664,79 29/01/2024 11 1849 412,85 17 3082 715,44 30/01/2024 2 315 69,93 2 338 75,12 31/01/2024 9 964 234,1 9 3250 740,5 01/02/2024 19 4339 1059,25 17 4371 1145,9 02/02/2024 15 4442 1281,95 39 6661 1804,59 05/02/2024 10 2659 879,29 17 6225 2237,68 06/02/2024 39 13656 3489,49 6 1590 435,23 07/02/2024 27 2704 641,54 14 2182 535,33 08/02/2024 13 4643 1043,58 18 4616 1078,37 09/02/2024 11 1542 355,4 1 99 23,66 12/02/2024 6 400 94,36 2 357 84,25 13/02/2024 14 3553 813,15 3 1411 319,01 14/02/2024 9 2525 564,6 3 3002 683,3 15/02/2024 4 3644 801,39 6 2018 446,04 16/02/2024 7 957 229,97 19 6137 1595,52 19/02/2024 4 1511 409,82 22 7695 2020,58 20/02/2024 11 1743 461,57 6 1179 316,16 21/02/2024 16 3639 896,81 1 200 49,6 22/02/2024 25 3047 704,17 12 4053 971,07 23/02/2024 14 3491 778,34 8 2530 577,11 26/02/2024 8 1688 371,22 12 1537 342,01 27/02/2024 8 1075 242,51 19 4259 997,93 28/02/2024 76 8689 1907,19 12 2779 651,86 29/02/2024 5 690 151,44 15 3841 831,37 01/03/2024 7 1435 322,04 6 1937 441,25 04/03/2024 15 2407 536,89 2 542 122,49 05/03/2024 13 1748 392,87 5 2389 542,31 06/03/2024 14 6097 1345,8 16 6760 1515,58 07/03/2024 2 34 7,74 4 544 124,58 08/03/2024 16 5286 1172,73 4 1044 234,79 11/03/2024 2 103 22,73 18 3366 762,33 12/03/2024 6 1652 399,55 37 7494 1924,17 13/03/2024 15 2691 680,25 10 1620 412,36 14/03/2024 9 1898 488,3 11 1990 512,93 15/03/2024 9 1636 417,14 2 666 172,94 18/03/2024 18 4265 1049,36 8 800 204 19/03/2024 11 1285 304,54 0 0 0 20/03/2024 4 630 149,19 4 760 181,17 21/03/2024 9 2182 503,96 0 0 0 22/03/2024 12 2119 476,32 1 500 112 25/03/2024 5 630 138,64 3 352 77,94 26/03/2024 8 1089 243,9 0 0 0 27/03/2024 7 522 118,78 7 1300 296,3 28/03/2024 4 149 34,36 2 201 46,43 02/04/2024 5 1340 318,24 9 1312 325,38 03/04/2024 0 0 0 10 1436 340,11 04/04/2024 3 440 101,8 4 532 131,36 05/04/2024 6 147 35,18 7 760 185,38 08/04/2024 16 703 164,79 7 894 220,02 09/04/2024 8 2041 488,29 8 1300 305,95 10/04/2024 8 1262 299,89 5 1155 275,89 11/04/2024 2 130 31,6 3 305 73,79 12/04/2024 6 381 93,32 0 0 0 15/04/2024 9 870 209,52 0 0 0 16/04/2024 3 180 42,72 20 2636 669,84 17/04/2024 42 11408 3114,13 49 11060 3222,93 18/04/2024 20 6859 1705,29 5 370 99,26 19/04/2024 11 1365 314,86 5 478 112,27 22/04/2024 31 8778 2232,88 61 14976 4031,19 23/04/2024 26 6418 1656,93 10 6714 2004,07 24/04/2024 0 0 0 12 3663 939,71 25/04/2024 19 2989 758,29 15 5680 1503,11 26/04/2024 10 1785 435,34 2 506 121,45 29/04/2024 8 1732 431,6 17 2290 579,93 30/04/2024 12 1607 388,02 9 769 193,1 02/05/2024 11 1210 313,4 0 0 0 03/05/2024 1 12 3,01 0 0 0 06/05/2024 1 200 50,2 4 640 161,24 07/05/2024 4 450 112,72 7 321 81,7 08/05/2024 4 352 89,91 16 1879 491,35 09/05/2024 1 3 0,77 3 101 26,35 10/05/2024 16 1102 278,74 5 650 165,65 13/05/2024 8 462 117,13 7 810 208,27 14/05/2024 1 114 29,64 9 751 197,16 15/05/2024 13 1067 273,19 8 792 199,16 16/05/2024 4 1782 449,22 15 2349 611,45 17/05/2024 1 250 65,75 2 88 23,06 20/05/2024 12 1582 412,13 5 531 138,94 21/05/2024 7 817 207,73 2 650 171,25 22/05/2024 7 553 145,08 9 1683 451,82 23/05/2024 10 2070 628,89 19 6039 1849,16 24/05/2024 52 13325 5454,86 70 17164 6746,11 27/05/2024 44 9603 4061,7 21 2618 1023,59 28/05/2024 22 1519 534,78 17 3895 1399,78 29/05/2024 28 3441 1080,05 13 1846 602,31 30/05/2024 27 4768 1408,85 16 3482 1065,76 31/05/2024 7 1016 303,92 25 2852 876,76 03/06/2024 0 0 0 14 1536 478,92 04/06/2024 31 7493 2251,62 36 6193 1908,25 05/06/2024 4 755 226,5 40 11430 3878,84 06/06/2024 26 12761 4925,21 9 4905 2209,75 07/06/2024 10 9133 3094,62 10 4900 1692,4 10/06/2024 35 10054 3178,9 7 1290 436,03 11/06/2024 31 6867 2021,69 2 10 2,8 12/06/2024 0 0 0 24 6730 1858,02 13/06/2024 32 9957 2963,96 60 17795 5660,1 14/06/2024 7 3350 946,1 8 2260 652,34 17/06/2024 29 6386 1698,47 0 0 0 18/06/2024 13 4702 1195,43 13 7286 1880,09 19/06/2024 18 3568 880,81 9 2964 731,44 20/06/2024 21 4418 1043,22 7 3945 955,79 21/06/2024 14 3858 904,83 5 791 186,8 24/06/2024 2 321 76,08 7 2045 491,82 25/06/2024 11 2020 472,04 1 400 97,6 26/06/2024 21 3310 752,96 8 1301 302,09 27/06/2024 16 1826 394,52 11 2586 558,48 28/06/2024 26 9283 1972,59 14 5241 1116,68