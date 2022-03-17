Veolia vise une croissance organique de l’EBITDA entre +4% et +6% en 2022
information fournie par Reuters17/03/2022 à 07:48
17 mars (Reuters) - VEOLIA VIE.PA :
* CHIFFRE D’AFFAIRES DE EUR 28,51 MDS EN 2021 CONTRE EUR 26,01 MDS IL Y A UN AN (RETRAITÉ)
* EBITDA DE EUR 4,23 MDS EN 2021 CONTRE EUR 3,64 MDS IL Y A UN AN (RETRAITÉ)
* ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN 2021 DE EUR 9,53 MDS CONTRE EUR 13,22 MDS IL Y A UN AN (RETRAITÉ)
* FREE CASH-FLOW NET À FIN 2021 DE EUR 1,34 MD CONTRE EUR 507,5 MLNS IL Y A UN AN (RETRAITÉ)
* LE GROUPE EST TRÈS FAIBLEMENT EXPOSÉ À L’UKRAINE ET À LA RUSSIE AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON EUR 120 MLNS (SOIT 0,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES) ET EUR 130 MLNS DE CAPITAUX EMPLOYÉS
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE EUR 404,3 MLNS EN 2021 CONTRE EUR 88,8 MLNS IL Y A UN AN (RETRAITÉ)
* RACHAT DE SUEZ: VEOLIA A OBTENU TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES À L’EXCEPTION DE LA COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA) AU ROYAUME-UNI POUR LEQUEL LA PROCÉDURE DEVRAIT PRENDRE FIN COURANT 2022
* PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 1€ PAR ACTION, SOIT UNE HAUSSE DE +43%
* ENTAME L’ANNÉE 2022 DANS DE TRÈS BONNES CONDITIONS GRACE À UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS LARGEMENT PROTÉGÉ CONTRE L’INFLATION ET AUX SYNERGIES ATTENDUES DU RAPPROCHEMENT AVEC SUEZ
* OBJECTIFS 2022: SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, CROISSANCE ORGANIQUE DE L’EBITDA ENTRE +4% ET +6%
* OBJECTIFS 2022: RÉSULTAT NET COURANT PART DU GROUPE AUTOUR DE EUR 1.1 MD, SOIT UNE CROISSANCE DE PLUS DE 20%, CONFIRMANT UN EFFET RELUTIF D’ENVIRON 10% SUR LE BNPA
* OBJECTIFS 2022: MAINTIEN D’UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA AUTOUR DE 3X
* OBJECTIFS 2022: ÉCONOMIES DE COÛTS SUPÉRIEURES À 350 M€ AUXQUELLES S’AJOUTENT 100 M€ DE SYNERGIES ATTENDUES POUR LA PREMIÈRE ANNÉE D’INTÉGRATION DE SUEZ
* OBJECTIFS 2022: CROISSANCE DU DIVIDENDE EN LIGNE AVEC CELLE DU BÉNÉFICE NET COURANT PAR ACTION
* CONFIRMATION DE LA RELUTION DU BÉNÉFICE NET COURANT PAR ACTION D’ENVIRON 40% EN 2024
Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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