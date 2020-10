Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia vise le contrôle de Suez après le rachat de la part d'Engie Reuters • 05/10/2020 à 22:51









PARIS, 5 octobre (Reuters) - Veolia VIE.PA a annoncé lundi l'acquisition auprès d'Engie ENGIE.PA de sa part de 29,9% au capital de Suez SEVI.PA après le feu vert de son conseil d'administration et a confirmé son intention de lancer une offre sur le solde du capital de son rival français. "Conformément aux engagements pris, Veolia confirme son intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire sur le solde du capital de Suez afin de parachever le rapprochement des deux entreprises", dit le groupe dans un communiqué. "Cette offre sera au même prix que celui payé à Engie, soit 18 euros par action", ajoute Veolia. "Dans le même temps, Veolia rappelle que cette offre ne sera pas lancée sans avoir obtenu au préalable un accueil favorable du conseil d'administration de Suez, avec lequel Veolia souhaite reprendre les discussions dès demain". (Jean-Philippe Lefief, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.44% SUEZ Euronext Paris -4.17% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.97%