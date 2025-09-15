 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 882,94
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Veolia, Virbac, Rubis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 15/09/2025 à 09:04

(AOF) - Airbus / Thales /Leonardo

Selon le Corriere della Sera en Italie, les groupes spatiaux Airbus, Thales et Leonardo pourraient s'allier pour combiner leurs activités satellitaires cette année. L'objectif est notamment de concurrencer Starlink d'Elon Musk. Parallèlement, Airbus Flight Hour Services a été choisi par Air Niugini pour l'entretien de sa flotte de 11 appareils A220. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture d'énergie et couvre les services intégrés de composants, incluant le stock sur le site, l'accès au pool et les services de réparation.

Bic

Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d'administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu'administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Biophytis

Biophytis a annoncé l'obtention d'un financement public au Brésil pour l'essai de phase 2 de BIO101 dans l'atrophie musculaire associée à l'obésité. La Société, via sa filiale au Brésil, a obtenu le soutien financier d'EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) et a conclu des accords avec deux des centres de recherche médicale et clinique sur l'obésité les plus réputés du Brésil : FARMAVAX-UFMG (Inovação de Fármacos e Vacinas, Université Fédérale du Minas Gerais) et FMRP-USP (Faculté de médecine de Ribeirão Preto, Université de São Paulo).

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Gecina

Gecina a annoncé la nomination de Marie Caniac au poste de directrice exécutive bureaux, à compter du 12 novembre 2025. Elle succèdera à Valérie Britay, et rejoindra le comité exécutif du groupe immobilier. Marie Caniac cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, en France et à l'international. Elle est actuellement chief operating officer chez Klépierre, qu'elle a rejoint en 2013. À ce poste, elle a orchestré les opérations à l'échelle européenne et accompagné la stratégie de performance durable du groupe.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant d'environ 25 millions d'euros. Dix DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle au prix de 37 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 32,1 %, par rapport au prix moyen pondéré par le volume de l'action le 11 septembre, et une décote d'environ 30,1 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit à la même date.

Maurel & Prom

Le conseil d'administration de Maurel & Prom a coopté Wisnu Santoso en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil d'administration en remplacement de Jaffee Suardin. Wisnu Santoso est actuellement vice-président senior du Business Développement de Pertamina, et cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière. Son expertise reconnue en finance et dans la conduite d'opérations de croissance d'envergure seront des atouts majeurs pour accompagner le développement du Groupe.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Rubis

Selon Bloomberg, plusieurs sociétés seraient intéressées par l'acquisition du groupe français Rubis. La société de capital investissement CVC Capital Partners ou encore Trafigura Group seraient sur les rangs pour racheter le distributeur de carburant, toujours selon le média américain.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Sword a annoncé l'acquisition de Bubble Go. Cette société, basée à Genève, qui dispose d'une plateforme à Lisbonne est spécialisée dans les services IT à haute valeur ajoutée. Elle opère principalement dans les secteurs de la banque privée et du luxe et a généré 6,1 millions de francs suisses, environ 6,5 millions d'euros, de chiffre d'affaires en 2024 et prévoit des revenus de 7 millions de francs suisses cette année.

Virbac

Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'établir à 135 millions d'euros, contre 150,4 millions d'euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d'affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d'euros.

Veolia

Au sein consortium composé de Marafiq et Lamar, Veolia a signé un accord historique avec SATORP (une coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies) afin de mettre en œuvre un projet majeur de recyclage de l'eau. L'eau traitée est issue des effluents industriels complexes dans la ville industrielle de Jubail, le plus grand pôle pétrochimique du Moyen-Orient. Ce projet comprend notamment une usine de réutilisation de l'eau à la pointe de la technologie d'une valeur de 500 millions de dollars, et d'une envergure sans précédent, dont la construction a été confiée à Veolia et Orascom.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIRBUS
195,2400 EUR Euronext Paris +1,05%
BIC
54,1000 EUR Euronext Paris +1,12%
DELFINGEN
28,3000 EUR Euronext Paris +0,35%
EXAIL TECHNOLOGIES
115,0000 EUR Euronext Paris -0,69%
GECINA
84,4000 EUR Euronext Paris -0,06%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,6900 EUR Euronext Paris +0,43%
IMMOB DASSAULT
56,2000 EUR Euronext Paris +0,72%
LEONARDO
51,000 EUR MIL +0,99%
MAUREL & PROM
4,6600 EUR Euronext Paris +0,26%
PRODWAYS
0,6820 EUR Euronext Paris -2,57%
RUBIS
31,1800 EUR Euronext Paris +6,93%
STREAMWIDE
59,2000 EUR Euronext Paris -0,67%
SWORD GROUP
36,9000 EUR Euronext Paris +7,58%
THALES
256,1000 EUR Euronext Paris +2,24%
VEOLIA
29,3200 EUR Euronext Paris +0,62%
VIRBAC
304,0000 EUR Euronext Paris -6,89%
VUSIONGROUP
206,6000 EUR Euronext Paris -0,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 09:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline
    Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin
    information fournie par Reuters 15.09.2025 09:24 

    (Reuters) -Worldline a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre. "Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements ... Lire la suite

  • Des bâtiments en construction à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, le 15 septembre 2025 ( AFP / - )
    Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:12 

    La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée ... Lire la suite

  • Premier secrétaire du parti socialiste français de gauche (PS) Olivier Faure assiste à la "Fête de l'Humanité" organisé par le journal communiste français L'Humanité, à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Lecornu recevra les socialistes mercredi, annonce Olivier Faure
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:08 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. "On a rendez-vous ... Lire la suite

  • Sophie Binet à Mertzwiller, le 5 juin 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Sophie Binet (CGT) exhorte le patronat à arrêter de "pleurnicher"
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:07 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a exhorté lundi le patronat à arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank