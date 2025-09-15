Veolia, Virbac, Rubis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus / Thales /Leonardo

Selon le Corriere della Sera en Italie, les groupes spatiaux Airbus, Thales et Leonardo pourraient s'allier pour combiner leurs activités satellitaires cette année. L'objectif est notamment de concurrencer Starlink d'Elon Musk. Parallèlement, Airbus Flight Hour Services a été choisi par Air Niugini pour l'entretien de sa flotte de 11 appareils A220. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture d'énergie et couvre les services intégrés de composants, incluant le stock sur le site, l'accès au pool et les services de réparation.

Bic

Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d'administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu'administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Biophytis

Biophytis a annoncé l'obtention d'un financement public au Brésil pour l'essai de phase 2 de BIO101 dans l'atrophie musculaire associée à l'obésité. La Société, via sa filiale au Brésil, a obtenu le soutien financier d'EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) et a conclu des accords avec deux des centres de recherche médicale et clinique sur l'obésité les plus réputés du Brésil : FARMAVAX-UFMG (Inovação de Fármacos e Vacinas, Université Fédérale du Minas Gerais) et FMRP-USP (Faculté de médecine de Ribeirão Preto, Université de São Paulo).

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Gecina

Gecina a annoncé la nomination de Marie Caniac au poste de directrice exécutive bureaux, à compter du 12 novembre 2025. Elle succèdera à Valérie Britay, et rejoindra le comité exécutif du groupe immobilier. Marie Caniac cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, en France et à l'international. Elle est actuellement chief operating officer chez Klépierre, qu'elle a rejoint en 2013. À ce poste, elle a orchestré les opérations à l'échelle européenne et accompagné la stratégie de performance durable du groupe.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Immobilière Dassault

Immobilière Dassault a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant d'environ 25 millions d'euros. Dix DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle au prix de 37 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 32,1 %, par rapport au prix moyen pondéré par le volume de l'action le 11 septembre, et une décote d'environ 30,1 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit à la même date.

Maurel & Prom

Le conseil d'administration de Maurel & Prom a coopté Wisnu Santoso en qualité d'administrateur et l'a nommé président du conseil d'administration en remplacement de Jaffee Suardin. Wisnu Santoso est actuellement vice-président senior du Business Développement de Pertamina, et cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière. Son expertise reconnue en finance et dans la conduite d'opérations de croissance d'envergure seront des atouts majeurs pour accompagner le développement du Groupe.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Rubis

Selon Bloomberg, plusieurs sociétés seraient intéressées par l'acquisition du groupe français Rubis. La société de capital investissement CVC Capital Partners ou encore Trafigura Group seraient sur les rangs pour racheter le distributeur de carburant, toujours selon le média américain.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

Sword Group

Sword a annoncé l'acquisition de Bubble Go. Cette société, basée à Genève, qui dispose d'une plateforme à Lisbonne est spécialisée dans les services IT à haute valeur ajoutée. Elle opère principalement dans les secteurs de la banque privée et du luxe et a généré 6,1 millions de francs suisses, environ 6,5 millions d'euros, de chiffre d'affaires en 2024 et prévoit des revenus de 7 millions de francs suisses cette année.

Virbac

Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'établir à 135 millions d'euros, contre 150,4 millions d'euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d'affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d'euros.

Veolia

Au sein consortium composé de Marafiq et Lamar, Veolia a signé un accord historique avec SATORP (une coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies) afin de mettre en œuvre un projet majeur de recyclage de l'eau. L'eau traitée est issue des effluents industriels complexes dans la ville industrielle de Jubail, le plus grand pôle pétrochimique du Moyen-Orient. Ce projet comprend notamment une usine de réutilisation de l'eau à la pointe de la technologie d'une valeur de 500 millions de dollars, et d'une envergure sans précédent, dont la construction a été confiée à Veolia et Orascom.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.