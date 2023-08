Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : vers une rechute sous les 28E ? information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - Véolia s'achemine vers une rechute sur les 28E, le plancher du 26 juin.

Mais d'ores et déjà, sous les 28,2E, la situation devient délicate et la probabilité de retomber vers 26,9E (plancher du 25 mai) augmente singulièrement.





