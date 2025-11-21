Veolia vers l'acquisition de Clean Earth pour 3 milliards de dollars

(AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre au spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie de se renforcer dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis. La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici-2026.

À l'issue de l'acquisition, le chiffre d'affaires du Groupe dans les déchets dangereux atteindra 5,2 milliards d'euros, avec une marge d'Ebitda de 17 %.

"Nous relevons nos ambitions financières pour nos activités de déchets dangereux, et visons désormais une croissance de l'Ebitda d'au moins 10 % sur la période 2024-2027", a précisé un communiqué de Veolia.

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, n°1 mondial dans les services et technologies de l’eau et les déchets dangereux, n°1 européen dans l’économie circulaire et 2ème européen dans la distribution de chauffage collectif et l’efficacité de l’énergie ;

- Activité de 44,7 Mds€, répartie entre 2 grands domaines : les activités " bastion " -eau, déchets solides et énergie- pour 72% et les activités à forte croissance pour 28% -technologies de l’eau, déchets dangereux, bioénergie puis flexibilité et efficacité de l’énergie ;

- Montée de l’international : 20% en France, 42% en Europe hors France et 38% dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11%), es Amérique (12%), l’Asie (6%) et l’Océanie (5%) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non " opéable " : 8,9% des titres pour les salariés, 5,8% pour le Crédit agricole, 4,7% pour la Caisse des Dépôts et, à compter du printemps, 5% pour CriteriaCaixa, considéré comme investisseur stratégique ;

- Conseil de 15 administrateurs présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Green UP " visant, pour la période 2024-2027, 10% de croissance annuelle du résultat courant :

- identification des activités boosters -technologies de l’eau, traitement des déchets dangereux, bioénergies, flexibilité et efficacité énergétique,

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ (2,2 Mds€ au premier semestre) dont la moitié pour l’énergie, l’eau (prise de contrôle total de WTS) avec focus sur le traitement des eaux pour semi-conducteurs, pour les déchets dangereux à très forte marge (acquisitions aux Etats-Unis, Brésil et Japon) qui apporteront 70% de la croissance des revenus

- plans d’efficacité (Chine, France et Espagne) et synergies avec Suez en avance sur les objectifs, , relevés à 530 M€ pour les synergies et 350 M€ pour les coûts en 2025,

- accélération du travail sur la dette via rachat d’emprunts ou Oceane et cessions,

- système d’innovation riche de + 5 000 brevets environ (1er dépositaire européen), investissant dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche, 600 ETP spécialisés et un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité : 11 ans de durée moyenne des contrats et revenus déconnectés à 85% de l’économie et capacité à résister aux trous d’air économiques en respectant le rythme de Green-up ;

- Bilan solide : dette nette de 20,8 Mds€ donnant un levier de 3 à fin juin, autofinancement libre de 1,16 Md€ et liquidités de 8,4 Mds€.

Défis

- Impact favorable de l’inflation à la distribution de l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Ambition de l’offre BeyondPFAS, soutenue par la technologie DROP et visant 1 Md€ de revenus,

- Après un gain de 3,8 % du chiffre d’affaires et de 12,5 % du bénéfice net courant (hors cession de Sade), objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes, résultat net courant en hausse de + 9 % et levier de la dette inférieur à 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies, capacité installée flexible de 3 GW, hausse de 50 % des solutions pour l’eau, 27 Mds€ de revenus et essor des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,4 € (distribution en ligne avec l’évolution du résultat net) et 1er programme de rachat d’actions.