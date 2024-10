(AOF) - Veolia va construire un nouveau réseau de chauffage à Londres qui fournira de la chaleur provenant de l'unité de valorisation énergétique (UVE) SELCHP, en partenariat avec le conseil de Southwark. En utilisant 75 GWh par an de chaleur à faible teneur en carbone, issue du processus de production d'électricité à partir de déchets ménagers non recyclables, ce réseau fournira près de 5 000 foyers dans 11 logements sociaux et écoles dans le quartier. Veolia se chargera de la conception, de la construction, de la mise en service et de l'exploitation du réseau.

Une fois opérationnel, il fournira de l'énergie avec une teneur renouvelable d'environ 60% grâce à la composante biogénique des déchets traités, et permettra d'économiser 14 000 tonnes d'émissions de CO2 par an par rapport aux approvisionnements actuels en chaleur issus de gaz naturel ou de chauffage à l'huile.

Ce nouveau réseau va capitaliser sur le succès du réseau de chauffage urbain déjà existant alimenté par SELCHP, qui fournit déjà de la chaleur à faible teneur en carbone à 3 000 foyers, et qui a permis d'économiser environ 95 000 tonnes de CO2 au cours des dix dernières années.

Actuellement, près de la moitié de l'énergie consommée au Royaume-Uni est utilisée sous forme de chaleur. Les secteurs domestique, commercial et public représentent les deux tiers de cette consommation d'énergie, qui provient encore largement des combustibles fossiles.

Ce réseau de chauffage, utilisant la chaleur provenant de l'UVE voisine, représente une alternative décarbonée pour fournir aux ménages une énergie plus propre.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.