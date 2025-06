Veolia: usine de traitement de PFAS inaugurée au Delaware information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Veolia fait part de l'inauguration de l'un des plus importants sites de traitement de PFAS aux États-Unis (et le plus grand dans le Nord-Est du pays), capable de traiter les PFAS réglementés présents dans près de 120 millions de litres d'eau par jour.



Représentant un investissement de 35 millions de dollars, cette usine située à Stanton va permettre de retirer les PFAS réglementés de l'eau potable et ainsi d'assurer un approvisionnement de haute qualité pour plus de 100.000 résidents du Delaware.



En totale conformité avec la réglementation de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), cette usine établit un modèle reproductible pour des projets de traitement des PFAS dans l'eau à l'échelle mondiale, selon Veolia.



Le groupe poursuivra, dans les mois à venir, le déploiement de ce type de systèmes sur plus de 100 sites de production d'eau à travers le pays, contribuant ainsi à fournir une eau potable de haute qualité à près de deux millions d'Américains.





