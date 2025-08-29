Veolia: une technologie de tri robotique par IA installée en Australie
Dans un communiqué, la société basée à Fremont (Californie) explique avoir été retenue en raison de son modèle 'clé en main' et de la précision de pointe de ses équipements modulaire, qui s'intègrent parfaitement aux infrastructures existantes.
Chaque cellule robotique d'EverestLabs est équipée de fonctionnalités de vision alimentées par l'IA qui les rendent capables de scanner et d'identifier les matériaux recyclables en temps réel, le système redirigeant ensuite les bras du robot afin de saisir et de trier les éléments ciblés sur le tapis roulant, avec un taux de réussite de 90% et une vitesse deux à trois supérieure au tri manuel.
Contrairement aux systèmes d'automatisation traditionnels, les robots d'EverestLabs sont compacts, s'installent en quelques heures sans nécessiter de modifications des installations et sont surveillés 24h/24 et 7j/7, permettant une disponibilité opérationnelle continue.
Cette approche permet à Veolia d'augmenter le taux de récupération des matériaux, de réduire les volumes destinés à l'enfouissement et d'opérer de manière plus sûre, en éliminant la nécessité pour les travailleurs humains de se trouver dans des zones de tri dangereuses.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement mondial plus large de Veolia à moderniser les infrastructures de recyclage et à améliorer les résultats circulaires grâce à l'innovation.
